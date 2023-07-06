Чиновники в Карелии не вернули пенсионеру деньги за лекарства

Пенсионер в Костомукше купил в аптеке препараты по программе реабилитации. Потом пришел с чеками в Фонд социального страхования и хотел получить компенсацию, однако ему отказали, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сотрудники фонда заявили, что лекарства мужчина приобрел за два дня до фактического начала действия программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве. Пенсионер обратился в прокуратуру с жалобой.

Прокурор подал иск в суд, в пользу костомукшанина взыскали семь тысяч рублей. // фото: phxere.com