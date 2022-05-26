В Сегеже прошла детская олимпиада «Маленький чемпион»

V Детская Олимпиада "Маленький Чемпион" в Сегеже определила своих победителей.

Спортивный зал школы №7 г.Сегежа радостно распахнул свои двери в мир физкультуры и спорта для более 150 сегежских семей с малышами от 6 месяцев до 7 лет. Многие из них принимали участие в Детской Олимпиаде «Маленький чемпион» уже не в первый раз и с нетерпением ждали этой новой возможности.

Мероприятие проводилось с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организатор мероприятия - Детское спортивное движение "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") - в этом году внес изменения в традиционный формат Олимпиады: увеличил возраст участников до 7 лет 11 месяцев и изменил условия прохождения дистанции в одной из дисциплин.

Юные спортсмены приняли участие в 3-х видах соревнований:

- "Марафон ползунков" - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 11 месяцев включительно.

- "Забег ходунков" - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев включительно.

- «Полоса препятствий» - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 7 лет включительно.

Несомненным фаворитом у зрителей Детской олимпиады «Маленький чемпион» всегда становится «Марафон ползунков». Невозможно без улыбки и умиления следить за спортивными стараниями в преодолении пятиметровой дистанции самых маленьких участников. А изобретательностью родителей в использовании средств привлечения к финишу юных спортсменов можно только восхищаться.

В дисциплине «Забег ходунков» малыши в первый раз смогли попробовать свои силы в беге на заданную дистанцию. Дети, подбадриваемые родителями и зрителями, уверенно и быстро, как настоящие спортсмены, пробегали регламентированную дистанцию 7 метров. Многие малыши даже не хотели уходить с дорожки, желая повторить свой забег.

Самой многочисленной в этот раз стала дисциплина «Полоса препятствий».

Все победители получили заслуженные награды: медали, кубки, грамоты и призы, предоставленные Партнерами и Спонсорами мероприятия.

В рамках Детской Олимпиады прошел традиционный веселый конкурс костюмов. Его участники стали ярким украшением спортивного праздника, а самые творческие костюмированные участники были отмечены жюри и получили призы за свою креативность.

Спортивный праздник получился веселым, ярким и шумным. Разноцветные воздушные шары, красивые выступления юных гимнасток и маленьких вокалистов, веселая музыка, задорная ведущая зарядили позитивом и энергией участников и зрителей мероприятия. А маленькие спортсмены получили возможность не только посоревноваться и получить первую в своей жизни настоящую медаль, но и провести время вместе со своей семьей с пользой для здоровья!

С 2017 года мероприятия серии «Маленький чемпион» проводятся и в районах Карелии: маленькие жители Сегежи, Пудожа, Питкяранты и Сортавалы уже включились в спортивную жизнь Карелии вместе со своими родителями. В 2022-2023 годах к ним подключатся юные жители Кеми, Медвежьегорска и Кондопоги.