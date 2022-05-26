Почему памятник Отто Куусинену повернули к городу спиной

Когда финны говорят о ста знаменитых соотечественниках, то всегда упомянут Куусинена, но никогда мы не найдем от них цветов у подножия памятника в Петрозаводске

Отто Куусинен - финский и советский политический деятель, писатель, теоретик марксизма, член Академии наук СССР. Председатель Президиума Верховного Совета КФССР в 1940—1957 гг. Герой Социалистического Труда, награждён четырьмя орденами Ленина.

В Петрозаводске в честь Куусинена был назван университет, но впоследствии имя у учебного заведения отобрали.

Советское государство после смерти человека, написавшего учебник «Основы марксизма-ленинизма», отдало честь Отто Куусинену - его тело было кремировано, а прах захоронен в некрополе у Кремлёвской стены. В Петрозаводске на Советской площади знаменитому революционеру поставили памятник, но почему то спиной к городу. (Видео)