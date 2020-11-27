В Санкт-Петербурге полиция арестовала закладчика метадона из Карелии

Полицейские задержали банду закладчиков, продававших запрещённые вещества в интернете, сообщает сайт 78.ru.

25 ноября 2020 года были взяты сразу шесть человек: пятеро из Петербурга и один из Карелии. В результате обысков у них обнаружили метадон общей массой 158 грамм, а также мобильные телефоны с программами для продажи, весы и упаковочный материал.

В ходе обысков у них дома полицейские также, помимо метадона, изъяли неизвестные вещества зелёного и жёлтого цвета, что это за вещество определит экспертиза.

Отмечается, что все задержанные уже были судимы раньше, а сейчас правоохранители устанавливают их причастность к другим преступлениям. Все шестеро арестованы.

Фото с сайта otrav.ru