Петрозаводчанин нашел чужую банковскую карту и устроил шопинг

В полицию Петрозаводска обратилась 33-летняя горожанка, которая потеряла банковскую карту, сообщает МВД Карелии.

Женщина обнаружила, что с ее счета списываются деньги за покупки в магазинах, которые она не совершала.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого. В содеянном он сознался и рассказал, что нашел чужую карту на улице. После чего отправился в один из магазинов и приобрел сигареты. Так как покупка удалась, то он пошел в следующую торговую точку и купил бутылку водки и еще одну пачку сигарет. В третьем магазине оплата не удалась - владелица уже заблокировала карту. Тогда мужчина выкинул находку.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта penza-post.ru