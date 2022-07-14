В ряде домов на Зареке в пятницу пропадет свет

15 июля с 9:00 до 16:00 на Зареке отключат электричество. В этот период энергетики будут проводить работы на одной из трансформаторных подстанций.

В зону отключения попадут улицы ул. Державина, №14, 16, 18, 25, 27-а, 29, 31, 31-а, 33, 35, 37, 39; а также Коммунистов №32, 32-а, 32-б, 34, 36; Чернышевского №24, 26, 26-а, 28 и гаражи Чернышевского. (фото unsplash.com, Lucas Santos)