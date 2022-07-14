Абитуриентов приглашают выбрать профессию в вузах Мурманска

Экзамены позади, за спиной - половина лета.

Крупнейшие и старейшие вузы за Полярным кругом приглашают получить интересную и востребованную профессию выпускников школ и средних специальных учебных заведений России. Приемная кампания в самом разгаре.

Какие преимущества Мурманских вузов:

БЮДЖЕТ В Мурманске абитуриент может поступить на самые актуальные направления подготовки и получить действительно качественное образование, причём за бюджетные деньги. Ведь конкурс напрямую зависит от количества поступающих, а их в региональных вузах логично меньше, чем в столичных.

СТИПЕНДИЯ Обычная стипендия мурманского студента почти в два раза больше, чем в среднем по стране. Этот доход можно ещё повысить за отличную успеваемость, достижения в науке, спорте и волонтерстве. Отдельные категории студентов могут рассчитывать на социальную стипендию и материальную помощь.

ОБЩЕЖИТИЕ Общежитие в центре города с невысокой стоимостью проживания – менее 1000 рублей в месяц. У каждого вуза оно своё, но общим является ориентир на комфорт и безопасность студентов. Все жилые и учебные здания вузов соответствуют системе антитеррористической защиты и находятся под охраной 24/7.

БОНУСЫ В Мурманске студенты могут получить военную специальность и военный билет вместе с дипломом. Такую возможность даёт военно-учебный центр, действующий на базе двух университетов — Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета. В любом из этих вузов можно добавить к своему образованию другие дополнительные модули, повышающие ценность выпускника как специалиста.

ГОРОД У студентов на севере яркая и интересная жизнь, потому что город Мурманск любит свою молодежь. Здесь активная культурная, спортивная и социальная повестка. В каждом вузе действует до 15 студенческих объединений, которые помогут зарегистрироваться на крутых форумах и фестивалях, получить грант на свой проект или стартап!

Узнать больше о направлениях обучения, целевом приеме, а также задать все интересующие вопросы о приеме - 2022 можно на сайтах по ссылкам: Мурманский арктический государственный университет и Мурманский государственный технический университет

Срок приема документов на очное обучение по результатам ЕГЭ до 25 июля 2022 года. Заполни заявку на консультацию по приему в вузы на сайте.

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