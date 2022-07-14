В пяти детсадах Сегежи полностью заменят окна

В детских садах Сегежи в текущем году меняют окна. Всего в городе 10 дошкольных учреждений, работы проведут в шести, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В пяти детсадах заменят все окна, речь идет о садиках №№ 20, 17, 14, 13 и 10. В МДОУ № 4 окна поменяют частично. В 20-м садике стеклопакеты уже установили. Раньше много нареканий вызывал холод в группах, теперь там должно стать тепло.

Обновляют также территории рядом с детскими садами, обустраивают игровые площадки.

Губернатор отметил, что необходима комплексная программа ремонта детских садов во всех районах Карелии. Ее будут разрабатывать. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте