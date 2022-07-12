В российском правительстве стало больше вице-премьеров

В правительстве РФ стало на одного вице-премьера больше. Президент Владимир Путин сегодня подписал указ об увеличении числа вице-премьеров с 10 до 11, сообщает RT.

В частности, документ вводит должность вице-премьера, который одновременно является и главой Министерства промышленности и торговли. Сейчас этот пост занимает Денис Мантуров.

Действующими заместителями председателя кабмина Михаила Мишустина являются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак. (фото РБК, kremlin.ru)