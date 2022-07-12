Россияне могут покупать и продавать автомобили на Госуслугах

Сервис покупки-продажи автомобиля заработал на Госуслугах. О расширении опций на портале сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Договор о продаже автомобиля можно заключить онлайн. Документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге, сказано в сообщении ведомства. На заполнение и подписание договора требуется не более десяти минут. Типовой документ для сделки загружен на портале, поэтому искать образец не потребуется. Данные, необходимые для сделки, будут автоматически заполнены.

Сервис автоматически проверит, не находится ли машина в розыске или залоге, не наложены ли на нее ограничения. Участвовать в онлайн-сделке смогут граждане старше 18 лет, имеющие подтвержденные записи на портале. Помимо того, на телефоне у участников сделки должно быть установлено приложение «Госключ», при помощи которого подписывают документ. (фото unsplash.com, Julian Hochgesang)