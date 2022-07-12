Большую и красивую Луну увидят россияне 13 июля

Суперлуние ожидается 13 июля. В этот момент Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние.

В 21:37 по московскому времени Луна пройдет точку полнолуния. Луна будет казаться больше и ярче. Как сообщается в группе «Наблюдательная астрономия», видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8% относительно среднего значения, яркость возрастет примерно на 13%. Наиболее крупной Луна будет казаться около горизонта за счет «лунной иллюзии».

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше чем на 3 дня. (фото unsplash.com, Pedro Lastra)