Lego полностью прекратит работу в России

Работу в России полностью прекращает датская компания Lego. Она уже сократила 70 сотрудников, пишет Inc.

Издание ссылается на руководителя подразделения компании в России Евгения Чихачева. Он отметил, что Lego также разорвет отношения с Inventive Retail Group, занимающейся управлением магазинами бренда в РФ.

Коммерческую деятельность в России прерывают на неопределенный срок. Чихачев пояснил, что большая часть московской команды уйдет. Причем 70 сотрудников компания уже сократила. // Фото: pxhere.com