12 июля 2022, 14:07
Lego полностью прекратит работу в России
Производящая конструкторы компания уходит и сокращает сотрудников
Работу в России полностью прекращает датская компания Lego. Она уже сократила 70 сотрудников, пишет Inc.
Издание ссылается на руководителя подразделения компании в России Евгения Чихачева. Он отметил, что Lego также разорвет отношения с Inventive Retail Group, занимающейся управлением магазинами бренда в РФ.
Коммерческую деятельность в России прерывают на неопределенный срок. Чихачев пояснил, что большая часть московской команды уйдет. Причем 70 сотрудников компания уже сократила. // Фото: pxhere.com