12 июля 2022, 11:35
Туристов из России могут не впустить в Финляндию с 15 июля
Правительство РФ обещало, но пока не отменило запрет на выезд
Действие ковидных запретов, касающихся пересечения сухопутных границ, пока не отменило российское правительство. Если оно не сделает этого до 15 июля, граждане РФ не смогут попасть на автобусе, машине, поезде в Финляндию, Литву, Эстонию, Латвию и иные страны.
О намерении снять ограничения с 15 июля ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Но на 11 июля в пограничные органы еще не поступили официальные документы об отмене ограничений, пишет «Фонтанка».
Об этом изданию сообщили в справочной службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. // Фото: pxhere.com