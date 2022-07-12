Туристов из России могут не впустить в Финляндию с 15 июля

Действие ковидных запретов, касающихся пересечения сухопутных границ, пока не отменило российское правительство. Если оно не сделает этого до 15 июля, граждане РФ не смогут попасть на автобусе, машине, поезде в Финляндию, Литву, Эстонию, Латвию и иные страны.

О намерении снять ограничения с 15 июля ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Но на 11 июля в пограничные органы еще не поступили официальные документы об отмене ограничений, пишет «Фонтанка».

Об этом изданию сообщили в справочной службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. // Фото: pxhere.com