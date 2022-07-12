Оспа обезьян пришла и в Россию

Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в России. Молодой человек вернулся из поездки по Европе, сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболевание протекает у пациента в легкой форме, не угрожая его жизни. Больной живет в квартире один, все его контакты уже выявили и проверяют. Сам молодой человек пришел к врачам с сыпью.

Оспа обезьян передается воздушно-капельным путем, но для этого необходим длительный контакт. Заболевание сопровождается лихорадкой, характерной сыпью, головной болью и болями в мышцах, спине, увеличением лимфатических узлов, ознобом. // Фото: pxhere.com