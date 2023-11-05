В России учебники китайского стали популярнее учебников немецкого

В России учебники корейского и китайского языков обогнали про популярности пособия по немецкому. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику сети «Читай-город — Буквоед».

Отмечается также, что в России упал спрос на учебники по английскому, а японский обошел французский язык.

По итогам первой половины 2023 года продажи учебников по корейскому языку выросли количественно на 9% и на 18% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Продажа пособий по китайскому выросла на 4% в количестве и на 11% в деньгах, а учебники по турецкому на 1% в числе и 9% в рублях.

Таким образом, отмечает издание, учебники по европейским языкам ушли на задний план. Однако пособия по английскому по-прежнему остаются лидером продаж, хоть спрос на них и упал на 33% в количестве и на 30% в денежном выражении. Немецкий язык уступил места корейскому и японскому, снизив востребованность на 29% в количестве и 27,5% в денежном выражении. Спрос на пособия по французскому упал на 24% и 19%, а по итальянскому на 27% и 18%. Также незначительно упал спрос на испанский — 8% в количестве и 3% в денежном значении. Потребность в учебниках по японскому языку упала на 14% в количестве и 6% в рублях. При этом он остается достаточно востребованным и занимает шестое место в рейтинге. // Фото: Freepik