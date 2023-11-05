Карелия представила национальные блюда в Доме российской кухни на ВДНХ

Дом российской кухни открыли в одном из павильонов ВДНХ, где 4 ноября начала работу выставка-форум «Россия». Организаторы отобрали чуть более десяти уникальных представителей региональной кухни – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда – что представили свои традиционные блюда в день открытия выставки и будут работать здесь на постоянной основе. Этой чести удостоилась и наша республика со своей богатой кулинарной историей. Посетители павильона смогут попробовать русскую, поморскую, карельскую и вепсскую кухни.

Меню региона утверждала комиссия экспертов ВДНХ, которая дегустировала каждое блюдо. Карельские повара предлагают гостям сугудай из форели с ремесленным хлебом, грузди маринованные, стейк из оленины с картофелем и брусничным соусом, жареный сыр с морошкой и беломорской солью и многое другое. Большой популярностью у гостей в первый день пользовалась дичь, пельмени из лосятины, из мяса оленя, ломоть с мясом кабана.

На протяжении всего периода выставки с 4 ноября по 12 апреля 2024 года новый павильон станет центральной площадкой Фестиваля «Россия – территория вкуса», где пройдет больше 100 гастрономических мероприятий. Павильон Дома Российской Кухни будет работать и после окончания выставки-форума. // Фото: Пресс-служба правительства РК