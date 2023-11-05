Петрозаводчане готовы помогать малоимущим, но меньше жертвуют в фонды

Каждый, кто хоть раз был на воскресной службе в Александро-Невском соборе, непременно видел бабушку Машу. Ей 82 года и она страдает серьезным заболеванием. Пешком добирается на службу с улицы Черняховского и обратно до дома. Прихожане храма – семейная пара петрозаводчан - выяснили, что бабушка живет в невыносимых условиях: в холодной квартире аварийного деревянного дома. Бросили клич в социальной сети и ровно за сутки насобирали денег, которых хватило на три новых стеклопакета.

Надо сказать, что в самом первом посте, который повлек за собой столько добрых дел, были фотографии бабушки Маши, ее квартиры с картонными коробками на полу. Наверное, поэтому история и получила такое количество откликов. Но в нашей статье их не будет. Как и имен организаторов. Почему? Во-первых, какие-то дальние родственники рассказали бабушке Маше, что ей собирают помощь в ВКонтакте, и она очень расстроилась. Во-вторых, сами инициаторы помощи запретили называть их имена и давать ссылку на страницу.

История помощи прихожанке собора Александра Невского вызвала дискуссию: а любит ли благотворительность тишину? Об этом читайте в нашем материале. // Фото: благотворительный фонд имени Арины Тубис.