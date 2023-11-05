Узнали, в какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2024 году

В организациях и на предприятиях началось планирование отпусков на будущий год. В связи с этим полезными будут советы эксперта, опубликованные РИА Новости.

Не всякий период отпуска будет выгоде для отпускника. Июль, август и октябрь будут самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году.

Работникам с пятидневным графиком выгоднее всего брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2024 году такими месяцами будут июль, август и октябрь.

А, например, в январе или мае из-за каникул и праздников рабочий день в среднем «дороже», и если пойти отдыхать в эти месяцы, доход с учетом отпускных будет меньше, чем в остальное время в году.

Эксперт также отметил, что в 2024 году для короткого путешествия можно воспользоваться дополнительными выходными днями, которые будут с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, 9 и 10 мая и 4 ноября. Однако он напомнил, что в высокий сезон наблюдается рост цен.

По мнению эксперта, при планировании отпуска стоит также учитывать период школьных каникул, так как спрос на путешествия в это время традиционно выше обычного.

Кроме того, планируя период для отпуска, стоит помнить и о крупных деловых мероприятиях. Например, в Санкт-Петербурге, который круглый год входит в топ направлений для отдыха, ежегодно проходит Петербургский международный экономический форум. В 2024 году ПМЭФ запланирован на 5-8 июня, и в эти даты спрос на отели там будет повышенный. // Фото: ПТЗ Говорит