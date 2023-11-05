Почему люди с ограниченными возможностями не летают, как птицы?

На Первомайском проспекте наконец-то отремонтировали лестницу, ведущую к зданию бывшего ДК Железнодорожников, в котором сейчас находится МФЦ. Выглядит симпатично, но есть нюанс. Ни одного пандуса на этом лестничном спуске нам обнаружить не удалось. А это значит, что для мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями этот объект становится абсолютно недоступен и бесполезен.

Лестничный спуск в Зарецкий парк в районе пересечения улицы Правды и набережной Гюллинга уже давно должен быть отремонтирован. Там даже есть табличка, на которой черным по желтому написано: «Срок проведения работ с июля 2023 года по сентябрь 2023 года». Но если внимательно взглянуть на этот объект, то сразу становится понятно: что-то пошло не так.

Подробности — в свежем выпуске «Дежурного по городу». (Видео)