Петрозаводчане за сутки собрали деньги на новые окна для бабушки Маши

Текст: Елена Малишевская

Каждый, кто хоть раз бывал на воскресной службе в Александро-Невском соборе, непременно видел бабушку Машу. Ей 82 года, и она страдает серьезным заболеванием. Пешком добирается на службу с улицы Черняховского и обратно до дома. Прихожане храма – семейная пара петрозаводчан – выяснили, что бабушка живет в невыносимых условиях: в холодной квартире аварийного деревянного дома. Бросили клич в социальной сети и ровно за сутки насобирали денег, которых хватило на три новых стеклопакета.

Организаторы помощи, муж и жена (чуть позже я расскажу, почему у них нет имен), сообщили, что бабушка Маша живет с сыном. В доме, который отапливается печкой - разбитые, заклеенные малярной лентой окна.

«На полу, представьте себе, картонные коробки, потому что от холода на полу возникает иней, и замерзает все, что на нем стоит. Старая полуразвалившаяся кровать. У сына бабушки Маши кровати нет вовсе, он спит на полу, на матрасе. Прочее описывать у меня слов не хватает, слезы наворачиваются. Продуктов и готовой еды нет»,

- рассказывали организаторы акции.

Моментально эта история получила отклик. Люди перечисляли деньги, привозили продукты, одежду. На следующий день сбор закрыли, инициаторы написали: хватит, больше не переводите. За сутки собрали 87 тысяч рублей – 45 тысяч на стеклопакеты, остальное на ремонт. Но сердобольных петрозаводчан уже было не остановить. Судя по комментариям и фото, в квартире у бабушки Маши теперь немало мебели и бытовой техники.

«Можем привезти свой кухонный гарнитур, как раз меняем. В общем, с нас кухня и к ней причастное, также могу привезти микроволновку и телевизор».

«Могу помочь с перевозкой».

«Можем помочь стиральной машиной».

Организаторы акции отвезли бабушке Маше продуктовые и вещевые посылки. Рассказали, что вся одежда в прекрасном состоянии, много новых неношенных вещей.

«Отдельное спасибо замечательным дарителям за дубленку для бабушки и дубленку для сына Андрея. Доставленные ранее диван и холодильник очень хорошо вписались. Бабушка лежит на диванчике и смотрит телевизор. Холодильник очень компактно уместился на маленькой кухне».

Надо сказать, что в самом первом посте, который повлек за собой столько добрых дел, были фотографии и самой бабушки Маши, и ее квартиры с картонными коробками на полу. Наверное, поэтому история и получила такое количество откликов. Но в нашей статье их не будет. Как и имен организаторов. Почему? Во-первых, какие-то дальние родственники рассказали бабушке Маше, что ей собирают помощь в ВКонтакте, и она очень расстроилась. Во-вторых, инициаторы помощи запретили мне называть их имена и давать ссылку на страницу.

«Посоветовалась с мужем, он считает, что добрые дела не должны выставляться напоказ, и я с ним согласна. Тем более что сбор остановлен, необходимые деньги собраны, соответственно необходимости привлечения внимания более нет. Бабушка Маша категорически против публикации ее фотографий в интернете, собственно, поэтому я и убрала фото из поста. Она против интернета в силу возраста и веры»,

- написала мне петрозаводчанка.

Несмотря на такие неожиданные ограничения и запреты, я все равно решила рассказать эту историю. Почему? Потому что согласна с руководителем благотворительного фонда Юлией Тубис, она считает, что о добрых делах нужно обязательно говорить и писать.

«О добрых делах нужно молчать? Нет, это неправильно. О них надо говорить, потому что так вы привлекаете и других людей. Добро любит тишину - это не про благотворительность».

Среди подопечных фонда имени Арины Тубис много больных маленьких детей. Зачастую на их спасение требуются миллионы рублей. А как их собирать, если не рассказывать о тех, кто уже помогает фонду? Тем более что в последние годы людям стало труднее жить, и благотворительные организации сразу на себе это почувствовали.

«Пожертвования от физических лиц существенно уменьшились. Многие отписались от ежемесячных пожертвований, кто-то уменьшил сумму на благотворительность: если раньше человек перечислял 500 рублей в месяц, то сейчас перешли на 100 рублей или вообще отключились. Слава богу, что подключились организации, которые переводят большие суммы, так что в целом фонд потери не заметил»,

- рассказала Юлия Тубис.

В то же время петрозаводчане с удовольствием принимают участие в проектах благотворительного фонда. Например, в акции «Букет надежды»: это когда в День знаний родители не дарят учителю 25 букетов, дарят один, а остальные деньги передают в фонд. В этом году 1 сентября собрали почти полтора миллиона рублей.

«Это огромная сумма для регионального фонда. Я помню, как собирали два миллиона рублей для больного ребенка — это было долго и непросто. А тут за один день полтора миллиона! Так что с одной стороны люди стали меньше жертвовать, а с другой — охотнее подключаться к благотворительным инициативам».

У фонда также много проектов, которые выходят за рамки обычных благотворительных акций. Например, концерт металлической музыки: он принес больше 200 тысяч рублей. Приятно, что молодежь тоже участвует в благотворительности.

Галина Пелевина много лет занимается помощью обездоленным вместе с социальным центром «Попечение». Она считает, что люди не стали менее отзывчивыми. Просто у них возможностей стало меньше.

«Люди, начиная с эпидемии ковида, потом СВО, конечно, стали хуже жить. Но на какие-то экстренные просьбы всегда откликаются. Многие помогать готовы, особенно старикам и малоимущим».

Хуже стало с помощью многодетным семьям. В стране увеличилось количество различных пособий и разовых выплат семьям, люди стали говорить: вот и пусть они на пособия живут. Галина Пелевина терпеливо объясняет: пособия назначают не всем многодетным, это зависит от размера заработка, чтобы получить эти пособия, нужно быть «супермалоимущим». А если ты «супермалоимущий» — естественно, что у тебя это пособие разлетается за несколько дней.

«Суммы, которые раньше люди готовы были пожертвовать, стали значительно меньше. Меньше несут продуктов. В то же время сейчас появилась такая удобная штука как доставка. Благотворители стали активно пользоваться такой услугой, чтобы самим не идти. Они заказывают, а мы забираем в пункте, либо прямо к нам в центр доставляют. Помогают в основном те, кто сами нуждаются. Так всегда было. Видимо, люди острее чувствуют, насколько нужна эта помощь»,

- рассказала Галина Пелевина.

Ежедневно социальный центр «Попечение» делает небольшие, но очень важные, а для кого-то просто спасительные дела. Недавно купили подгузники и отправили их в дом престарелых «Дари добро», который находится в Олонце.

С наступлением холодов все больше людей приходит на горячие воскресные обеды. Продукты нужны всегда. Причем волонтеры центра готовят обеды с душой, трогательно наблюдать, что это не заваренная кипятком «экспресс-лапша», а ароматные супчики, и пицца только что из духовки, и пирог с яблоками.

Отдельный вид благотворительности – помощь заключенным. Среди тех, кто отбывает срок за решеткой, есть немало сирот: некому принести какие-то необходимые вещи или продукты. Центр «Попечение» собирает такие передачи, но с трудом – совсем немногие готовы жертвовать деньги для осужденных. Но, как говорится, от сумы и от тюрьмы…

Галина Пелевина рассказывает, что среди благотворителей центра «Попечение» вообще нет таких людей, которые говорят: «Я вам помогу, а вы меня прославьте. Я вам деньги перечислю, а вы про меня (или мою фирму) напишите рекламный пост». Наоборот, пишут: не надо никаких благодарностей и никаких отчетов.

И все же: и центр «Попечение», и фонд имени Арины Тубис, и сайт «Петрозаводск говорит» (по мере возможностей) всегда рассказывали и будут рассказывать о добрых делах. Потому что это важно. И хороший пример - тоже заразителен. // Фото: Илья Тимин, благотворительный фонд имени Арины Тубис, социальный центр "Попечение".