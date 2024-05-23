В России пройдет модернизация налоговой системы

23 мая в Москве прошли парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации. Новую концепцию развития налоговой системы представил Министр финансов РФ Антон Силуанов.

Модернизация налогового законодательства предполагает изменения в части установления налоговых преференций семьям с детьми по налогу на доходы физических лиц, более справедливое распределение налогового бремени, а также стимулирование бизнеса, вкладывающего в развитие инфраструктурных, социальных проектов.

Минфин России также предлагает сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам. Планируется провести анализ спецрежима для малого и среднего бизнеса и донастроить его так, чтобы предприятия, оптимизирующие свои доходы с помощью дробления бизнеса, платили справедливые налоги. Также предлагается расширить налоговые механизмы поддержки инвестиций в высокотехнологичные проекты.

Очень важно предусмотреть справедливые налоги для того, чтобы малые компании могли развиваться и переходить в статус среднего бизнеса и крупных компаний. Чтобы этот переход был бесшовным, и это не вызывало значительного повышения налогов. Важно, что будут сохранены преференциальные налоговые режимы. Со своей стороны правительство Республики Карелия предложит также стабилизировать налоги и преференции, имеющиеся на региональном уровне на среднесрочный период,

- сказал министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев.

Напомним, что в послании Федеральному собранию 29 февраля Президент России заявил о необходимости модернизации налоговой системы.