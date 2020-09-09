В России отказались от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Иностранный язык исключили из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация. Об этом со ссылкой на Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ сообщает РИА Новости.

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация».

Ранее планировалось, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным с 2022 года. По сообщению РБК, в Рособрнадзоре указывали, что отказ от обязательного экзамена по иностранному языку связан с неравенством в положении школьников.

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