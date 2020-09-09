Вильфанд рассказал о начале «Бархатного сезона» на юге России

«Бархатный сезон» на российских курортах стартует примерно в середине сентября и продлится до начала октября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бархатным сезоном» принято называть период, когда показатели температуры воды и воздуха близки между собой.

«Там пока еще лето. «Бархатный сезон» начнется примерно во второй декаде сентября, ближе к середине месяца. Пока что видение таково, что он будет продолжаться до середины первой декады октября»,

– сказал он.

По словам Вильфанда, в настоящее время на курортах России температура воды составляет 24-26 градусов тепла, температура воздуха днем – около 30 градусов. «Конечно же, это не «бархатный сезон», а продолжение хорошего лета», – отметил он.

«Бархатный сезон» продлится 10 дней.