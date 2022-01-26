26 января 2022, 20:12
В России одобрили дополнительные меры по борьбе с омикроном
В новом плане пять блоков мер реагирования
План дополнительных мер по борьбе с штаммом омикрон одобрило правительство РФ, сообщает RT.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новый план состоит из пяти блоков мер реагирования. В их числе, финансовая поддержка субъектов страны и федеральных органов власти.
Правительство ежедневно контролирует ситуацию с коронавирусом и реализуемыми мерами, добавила вице-премьер.
Напомним, в Карелии подтверждено 107 случаев заражения штаммом омикрон. Среди симптомов называют насморк, боль в горле, сухой кашель и другие. (фото pixabay.com, Dieterich01)