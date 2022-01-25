Главный внештатный терапевт Карелии назвала основные симптомы омикрона

Заведующая кафедрой госпитальной терапии ПетрГУ, главный внештатный терапевт Минздрава республики Наталья Везикова перечислила основные признаки омикрона.

По словам специалиста, симптомы нового штамма коронавируса похожи на обычную вирусную инфекцию. Это насморк, заложенность носа, гнусавость голоса, боль в горле, сухой кашель, может быть головная боль.

«Особенно у привитых практически нет или очень быстро проходит повышение температуры. Один-два дня может быть невысокой, может быть высокой. Но буквально два-три дня и симптомы уходят», - добавила во время круглого стола специалист.

Везикова рассказала, что об омикроне пишут, что в основном это вирус верхних дыхательных путей. Она надеется, что при омикроне поражение легких не будет таким выраженным и не будет таких тяжелых поражений, как при дельта. (фото скриншот)