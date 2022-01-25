Парфенчиков рассказал о гибели молодой женщины

Глава Карелии на круглом столе, посвященном омикрону, рассказал о смерти 33-летней пациентки, у которой на фоне коронавируса случился инсульт.

По словам Артура Парфенчикова, почти во всех отделениях республиканской больницы – кардиологическом, эндокринном, пульмонологическом, хирургическом – находятся люди в тяжелом состоянии с различными заболеваниями находятся на излечении от последствий коронавируса.

«За выходные три человека умерло от недостаточности дыхательной, и мы потеряли девушку, 33 года, на фоне ковида произошел инсульт», - сказал Парфенчиков. По словам главы региона, происходят глобальные потери на постковидном пространстве. Губернатор попросил главного внештатного терапевта Минздрава Наталью Везикову рассказать, что происходит с переболевшими коронавирусом.

«Мы много об этом говорили, об этом много пишут специалисты, но все равно понимания не происходит. Почему-то кажется, что основное это поражение легких и, если процесс идет на улучшение, что вроде все хорошо. У нас очень много пациентов, где сохраняется дыхательная недостаточность. Очень много пациентов, у которых то воспаление, которое вызвал коронавирус, возвращается через месяц, через два, и мы видим увеличение объема поражения легких. Мы видим декомпенсации сахарного диабета у пациентов, а на этом фоне другие инфекции, и пациенты попадают в эндокринное отделение».

Также по словам специалиста, очень серьезная проблема – это поражение кишечника. Причем у кого-то это проявляется сразу, а у кого-то через месяц-два-три. Воспаление в первую очередь в толстом кишечнике дает как сам коронавирус, так и лекарственная терапия, антимикробные препараты и глюкокортикоиды.

«Это тяжелые поражения кишечника, которые могут привести к сепсису и к смерти пациента, если вовремя не оказана помощь. И это может быть некроз кишечника, когда уже работают наши хирурги», - сказала Везикова.

Парфенчиков уточнил, что происходит одна такая операция в неделю.

«Это тромбозы нижних конечностей. Это и по стране, и по миру, в том числе и у нас, очень много ампутированных конечностей», - добавила Везикова. Она также сообщила, что участились инсульты.

«У людей, которые имели заболевания сердечно-сосудистой участилось количество инсультов. А самое главное, если говорить об этой молодой женщине, это тромбоз. Женщина получала всю необходимую терапию, в том числе антикоагулянты, но тромбоз в сосудах мозга у нее случился. И погибла она не от поражения легких, там было большое поражение легких, тем не менее она могла бы с ним жить дальше, а именно от огромного инсульта она погибла у наших врачей-специалистов отделения острых нарушений мозгового кровообращения».

Везикова пояснила, что вирус изменяет иммунную систему, приводит к тому, что вырабатывается огромное количество антител, которым некуда деваться и они выбирают генетически слабое место у пациента, бьют и вызывают хроническое воспалительное заболевание. В частности, тромбозы, суставы, легкие.

«Они бьют по генетически запрограммированному слабому месту. Мы видим не все, что еще увидим».

Также она подтвердила, что сложные последствия коронавируса как правило наблюдаются у невакцинированных. (фото скриншот видео)