Карелия вошла в пятерку лидеров по ревакцинации от коронавируса

В Карелии наблюдаются темпы прироста вакцинации. Об этом во время круглого стола, посвященного омикрону, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам министра, в Карелии привились 284 577 человек, или 58,7%. Полностью привились 268 305 человек или 55,4% от общего числа взрослых.

Ревакцинировались 73 тысячи человек в Карелии. По словам Охлопкова, по этому показателю республика входит в пятерку лидеров. (фото скриншот записи круглого стола)