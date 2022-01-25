Новую энергомагистраль, связавшую три региона, запустили в Карелии

25 января в Карелии запустили новую энергомагистраль. Об этом сообщил глава региона в своем аккаунте. Вторая цепь Кольско-Карельского транзита связала Карелию, Мурманскую и Ленинградскую области. Его строительство велось более десяти лет.

«Новая магистраль – это линии электропередачи протяженностью более тысячи километров, новые распределительные пункты и модернизированные подстанции. Она идет параллельно существующей (возраст которой более 30 лет) и позволяет в 1,5 раза увеличить пропускную способность по передаче энергии», - написал Артур Парфенчиков.



По мнению руководителя республики запуск энергомагистрали является самым масштабным событием для энергетической отрасли Северо-Запада.

По словам губернатора, кроме повышения надежности энергоснабжения республика получила определенный запас прочности и дополнительные мощности для развития промышленности. (фото vk.com)