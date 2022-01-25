СМИ: Руководство прокуратуры Петрозаводска ушло в отставку

Прокурор Петрозаводска Артур Фрейман, а также два его заместителя подали в отставку. Об этом сообщает «Столица на Онего». Такое решение руководителей надзорного ведомства шокировало сотрудников горпрокуратуры.

По информации журналистов, с 24 января в отпуск с последующей отставкой ушел городской прокурор Фрейман, его первый зампрокурора Дмитрий Губанов, который как ожидалось, должен был бы исполнять обязанности главы ведомства. Также в отпуск с последующей отставкой вышел еще один зампрокурора Валерий Феоктистов.

В ведомстве остались два заместителя прокурора - Наталья Силкина, отвечающая за работу гособвинителей, и Рашид Бескембиров, осуществляющий надзор за соблюдением уголовно-процессуального законодательства сотрудниками правоохранительных органов. (фото business-class.su)