Введение минимальной цены на пиво назвали преждевременным

Принимать решение о введении минимальной розничной цены на пиво в данный момент преждевременно. Об этом рассказала заместитель начальника отдела департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Елена Малинкина. Слова чиновницы приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что в настоящее время до внесения изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который не позволяет устанавливать минимальные цены на алкогольную продукцию ниже 28%, рассматривать вопрос о целесообразности или нецелесообразности на сегодняшний день введения минимальных цен на пивоваренную продукцию преждевременно. Поскольку внесение изменений в договор займет определенное время, и за это время ситуация может измениться»,

- отметила Малинкина.

В России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь (свыше 28%), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos