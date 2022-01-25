Объявлен окончательный состав делегации России на Олимпиаду

Олимпийский комитет России назвал полный состав делегации для поездки на Олимпиаду в Пекин. Список доступен на сайте ОКР.

Российская делегация на Играх насчитывает 461 человека. Помимо самих атлетов это тренеры, персонал, а также руководители и сотрудники олимпийского комитета и Федерального медико-биологического агентства.

В сообщении ОКР подчеркивается, что самая обширная заявка у российских хоккеистов. В составе мужской команды в Пекин отправится 31 спортсмен (с учетом шестерых запасных игроков). В женской сборной - 26 хоккеисток (23 игрока основного состава и трое запасных).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Фото pixabay.com/Agzam