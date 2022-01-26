Курс евро подрос и превысил 90 рублей

Евро и доллар подорожали. Так, курс европейской валюты вырос на 1,36 рубля до отметки 90,16 по состоянию на 19:07, свидетельствуют данные Московской биржи. Это максимальное значение с прошлого июля, передает РИА Новости.

Доллар подрос на 1,31 до 79,94 рублей.

Рубль снижается к евро и доллару на фоне роста геополитических рисков. (фото pixabay.com, martaposemuckel)