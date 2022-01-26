В Карелии готовы развернуть до 1800 коек для больных коронавирусом

В Карелии достоверно зафиксировано 107 случаев заражения штаммом «Омикрон». Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Из этого числа примерно треть составляют дети, подчеркнул чиновник.

Для пациентов с коронавирусом и пневмонией в регионе развернуто 1127 коек, из них 220 детских. Как отметил Охлопков, коечный фонд возможно увеличить до 1800. Доля свободных коек сейчас составляет 32,7%.

Министр заявил, что в Карелии хватает и лекарств, и тестов, и оборудования, а самая большая проблема — кадровая. В помощь медикам задействовано 459 студентов ПетрГУ и Медицинского колледжа. Также сформирован список лиц, привлекаемых в качестве волонтеров в поликлиники.(фото pixabay.com, Parentingupstream)