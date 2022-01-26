26 января 2022, 18:16
Ученые создали путеводитель «Геологическое наследие Карелии»
Книгу можно найти в свободном доступе в Интернете
Ученые создали путеводитель по Петрозаводску и центральной части республики «Геологическое наследие Карелии», сообщил в своем аккаунте сити-менеджер Владимир Любарский. Издание презентовали в среду, 26 января, в Институте геологии Карельского научного центра Российской академии наук.
Ученые собрали более 20 необычных маршрутов и неочевидных туристических объектов с точки зрения геологии, рассказал градоначальник.
Каждая петрозаводская школа получила по экземпляру книги. Путеводитель по богатствам, которые нас окружают, есть и в электронном виде. (фото vk.com)