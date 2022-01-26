Ученые создали путеводитель «Геологическое наследие Карелии»

Ученые создали путеводитель по Петрозаводску и центральной части республики «Геологическое наследие Карелии», сообщил в своем аккаунте сити-менеджер Владимир Любарский. Издание презентовали в среду, 26 января, в Институте геологии Карельского научного центра Российской академии наук.

Ученые собрали более 20 необычных маршрутов и неочевидных туристических объектов с точки зрения геологии, рассказал градоначальник.

Каждая петрозаводская школа получила по экземпляру книги. Путеводитель по богатствам, которые нас окружают, есть и в электронном виде. (фото vk.com)