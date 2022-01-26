Петрозаводчанка поборется за звание лучшего кондитера России

43-летняя петрозаводчанка Юлия Гарлоева поборется за звание главного народного кондитера страны и один миллион рублей. Жительница Карелии вышла в суперфинал сладкого шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница».

В двенадцатом выпуске петрозаводчанка поразила экспертов и ведущего проекта Рената Агмазова своим бисквитом с брусникой, рисунком по тесту и огненным кольцом из карамели. Правда, двум экспертам не понравился вкус изделия и сочетание брусники и кокоса и они сказали «нет» кондитеру из Карелии. Но ведущий дал петрозаводчанке шанс проявить себя в финале.

В финале проекта пять участниц должны были за два часа повторить торт Агмазова – двухъярусный торт с дрессировщиком Артуром Багдасаровым, тигром и зеленым деревом. Обязательным требованием была начинка из зебры, а также портретное сходство.

Участницу из Петрозаводска похвалили за внешнее сходство ее торта, использование различных техник. Члену жюри Ольге Вашуриной вкус показался пустоватым, не хватило шоколадных ноток.

«У такого торта ожидаешь начинку другого уровня. Да он неплохой. Но он не соответствует внешнему виду изделия. Хотелось увидеть больше», - сказал ведущий.

Тем не менее именно петрозаводчанка, которая занимается этим делом уже более 10 лет, прошла в суперфинал шестого сезона «Кондитера». (фото скриншоты видео)