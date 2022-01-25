Петрозаводчанка поборется за миллион рублей на шоу «Кондитер»

В новом выпуске шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!» появится жительница Петрозаводска Юлия Гарлоева. Выпуск выйдет в эфир сегодня в 19:00, сообщает пресс-служба телеканала.

В шестом сезоне популярной передачи участники борются за звание лучшего кондитера страны и приз в один миллион рублей. Каждый выпуск посвящен определенному празднику. Так, на кастинг нового выпуска участники должны были подготовить торты к Международному дню цирка.

Юлия Гарлоева принесла на суд членов жюри трехъярусный торт, украшенный фигурками огненных колец из карамели. Девушка занимается приготовлением десертов уже 10 лет.

Удастся ли петрозаводчанке достойно представить свое угощение и удивить членов жюри, зрители смогут увидеть уже сегодня вечером. Фото источника