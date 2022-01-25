Уже 107 случаев заражения омикроном выявили в Карелии

По состоянию на 24 января в Карелии выявили 107 зараженных омикроном. Всего обследовали 297 человек с коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди инфицированных новым штаммом 77 взрослых и 30 детей. В ведомстве напомнили, что инкубационный период у омикрона значительно короче, чем у дельты.

Так у прошлой мутации он составлял 6-8 дней в среднем, у новой – всего 2-5 дней.

Штамм омикрон передается в семь раз быстрее, чем дельта. Инфицированный новым штаммом человек может быть заразным уже в первые сутки. // Фото: geralt/pixabay.com