В России могут ввести обязательную регистрацию домашних животных

Регистрация домашних животных в России может стать обязательной. Законопроект об обязательной регистрации кошек и собак в Госдуму внес парламент Челябинской области. Предлагаемы правки могут внести в закон «Об ответственном обращении с животными».

Требование об обязательной регистрации и учету животных, позволит возвращать потерявшихся питомцев владельцам, а также будет сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами, считают авторы инициативы. Авторы инициативы считают, что бродячими часто становятся потерявшиеся животные, либо брошенные хозяевами. Авторы законопроекта уточнили, что для снижения количества бездомных животных следует стремиться к устранению причин их появления на улицах.

Органы государственной власти регионов предлагается наделить полномочиями по определению порядка регистрации домашних животных. В законопроекте предлагается изменить правила, касающиеся бродячих животных. Действующие нормы предполагают, что их отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежние места обитания.

«Учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в указанной норме, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены», - приводит РИА Новости комментарий из пояснительной записки. (фото animal-id.net)