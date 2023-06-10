В России могут ввести лицензии на владение опасными породами собак

В России могут ввести лицензии на владение собаками потенциально опасных пород. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что заводить опасных собак смогут только люди, достигшие возраста 18 лет, имеющие справку от психиатра и лицензию МВД. Также собаковод должен будет получить справку о прохождении курса начальных приемов дрессировки.

Авторы инициативы считают, что содержание опасных собак в многоквартирных домах несет угрозу для безопасности остальных жильцов. Депутаты уверены, что к таким животным нужен особый подход. // Фото: unsplash.com