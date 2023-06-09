09 июня 2023, 19:45
В Западном военном округе отреагировали на смс-приглашения в военкомат
Военные заявили, что система еще не доведена до окончательного решения
После сообщений в телеграм-каналах и СМИ о том, что петербуржцам отправляют смс с вызовом в военкомат для сверки данных, последовала реакция Западного военного округа (ЗВО).
Агентству ТАСС в ЗВО сообщили, что команды не давалось, а система еще не доведена до окончательного решения. Таким образом там опровергли рассылку смс-уведомлений о явке в военкомат.