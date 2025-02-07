В России могут ограничить использование англицизмов и иностранных слов

Новый законопроект уберет иностранные слова с вывесок магазинов, из названий жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Совет Госдумы рассматривает документ, об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, депутаты считают, что нужно исключить слова coffee, fresh, sale, shop, open с вывесок магазинов. На витринах должен будет использоваться русский язык, но дополнить надпись можно будет иностранными словами, если это будет нужным по мнению изготовителя.

В пояснительной записке к законопроекту также отметили создание Национального словарного фонда, который объединит словарные нормы русского языка. Он появится к 2027 году. Фото: freepik