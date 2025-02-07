07 февраля 2025, 20:03
Общество

Беломорские школьники познакомились со служебными собаками УФСИН

Работники кинологической службы встретились со школьниками и провели профориентацию

Шестиклассники приехали из Беломорска в ИК-7, чтобы познакомиться с работой кинологической службы. Сотрудники УФСИН продемонстрировали, какие команды знают служебные собаки, рассказали о своей деятельности, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике Карелия. 

Школьники познакомились с немецкими овчарками по имени Цола, Честер и Один. Собаки выполнили команды работников кинологической службы и получили бурные аплодисменты от юных зрителей. Шестиклассники расспросили сотрудников: какими качествами нужно обладать, чтобы стать кинологом, и куда поступать. Работники ответили на все вопросы ребят и провели экскурсию по кинологическому городку.

Встреча школьников и сотрудников УФСИН прошла в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». Фото: unsplash.com / Arun Narayanan

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