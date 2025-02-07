В карельском поселке едва не вспыхнул «земельный» конфликт

Жители Кинелахты могли остаться без самого красивого общественного места на озере Синемукса.

Этот конфликт между местным населением и потенциальным владельцем участка может войти в историю поселка, как самый короткий и мирный. Он длился всего одни сутки с того самого момента, когда в соцсети появился пост. Люди были обеспокоены тем, что общественный пляж в Кинелахте может оказаться в частных руках.

«И не только! Площадь около 6,3 гектар вдоль Синемуксы хочет захапать (других слов не подобрать) питерский бизнесмен. В минприроды Карелии поступила заявка от Андрея Старовойтова на аренду участка в Кинелахтинском лесничестве для использования в рекреационных целях»,

- информирует всех неравнодушных сообщество «Кинелахта меж двух озер».

Чем заканчивается такой «отдых», местным жителям хорошо известно. Карельские средства массой информации пестрят от новостей о захвате территорий прибрежной полосы в том или ином населенном пункте. Как часто бывает, подступ к водоемам там для местных недоступен. Береговая линия огорожена, а деревья беспощадно спилены. Предприниматели ведут себя по-варварски.

«Все побережье Ладоги в сплошных шлагбаумах. Неужели и нас ждет та же участь, когда в лес, на излюбленные лесные полянки, песчаный пляж, заветные тропинки от бывшего гаража в сторону Видлицы уже так просто не зайти, не спросив разрешения у хозяина. Неужели чиновники не понимают, что это создаст напряженную, конфликтную ситуацию. Это места традиционного массового отдыха местных жителей, дачников и гостей Кинелахты. Здесь недопустима никакая единоличная аренда», - приводят примеры кинелахтенцы.

Жители Кинелахты решили отстаивать свой райский уголок и настроились к продолжительной борьбе за него. За один день они подготовили письма в различные ведомства. Реакция властей оказалась молниеносной - их услышали сразу.

«Действительно, на данную территорию в министерство поступила заявка на организацию аукциона от потенциального инвестора. Однако при рассмотрении проектной документации, учитывая важность данной территории для местных жителей, министерством было принято решение в проведении аукциона отказать», - ответило минприроды Карелии.

Ситуация, связанная с захватом земель в Кинелахте, скорее исключение из правил. Чаще всего конфликты решаются в пользу предпринимателей. // фото Людмилы Павловой