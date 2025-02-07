07 февраля 2025, 19:04
Один вид топлива подешевел в Карелии
В Карелиястате рассказали об изменении цен на бензин в республике
В Карелиястате рассказали об изменении цен на топливо в республике за неделю с 28 января по 3 февраля. Данные приводятся на сайте ведомства.
Так, бензин марки АИ-92 за указанный период вырос в цене на 0,1%. Так же подорожал бензин марки АИ-95. А вот дизельное топливо подешевело на 0,4%.
Мониторинг цен ведется на автозаправочных станциях трех городов Карелии - Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt