Один вид топлива подешевел в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на топливо в республике за неделю с 28 января по 3 февраля. Данные приводятся на сайте ведомства.

Так, бензин марки АИ-92 за указанный период вырос в цене на 0,1%. Так же подорожал бензин марки АИ-95. А вот дизельное топливо подешевело на 0,4%.

Мониторинг цен ведется на автозаправочных станциях трех городов Карелии - Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt