В России могут начать выдавать «новогодние визы» иностранцам

В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощенной схеме приезжать в страну на новогодние праздники. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, пишет RT.

Парламентарий направил письмо в адрес министра экономического развития Максима Орешкина с предложениями по развитию внутреннего и въездного туризма в России. Депутат считает необходимым совместно с МИД России рассмотреть возможность введения специальной интернациональной визы на период новогодних каникул.

В качестве возможного формата предлагается выдавать экспресс-визы на семь дней.

- Для иностранцев наши новогодние традиции - экзотика, которая с каждым годом становится им все интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощенным оформлением посещения нашей страны, - цитирует RT Виктора Зубарева.