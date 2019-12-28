Умер актер из «Игры престолов»

Эндрю Данбар, наиболее известный по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Сверхъестественное», скончался в минувший вторник, 24 декабря. Актеру было всего 30 лет, сообщает «Вечерняя Москва со ссылкой на издание The Sun.

Причина смерти Данбара неизвестна. Актер, исполнивший роли одного из Старков и двойника Теона Грейджоя в популярном сериале «Игра престолов», умер в своем доме в Северной Ирландии.

Эндрю Данбар снялся более чем в 30 фильмах и сериалах. Помимо съемок в кино, Данбар работал диджеем.

Его коллега по «Игре престолов» Памела Смит, отвечавшая за грим для массовки, рассказала, что актер выделялся на фоне многих других людей на съемочной площадке.