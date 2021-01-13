В России изменился порядок выдачи школьных аттестатов

Новые образцы бланков и порядок выдачи аттестатов для выпускников школ утвердили в России. Соответствующий документ опубликован Министерством просвещения РФ, сообщает официальный интернет-портал Республики Карелия.

Бланки аттестатов ‎ теперь имеют специальный QR-код для защиты ‎от подделок.

По новым правилам, по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» допускается указание отметки «зачтено» в случае, если это предусмотрено локальным актом школы.

Также теперь в аттестат о среднем общем образовании будет выставляться отметка за выполнение обучающимся индивидуального проекта, а в аттестате об основном общем образовании будет указываться учебный предмет «Математика», даже если в учебном плане школы указаны учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия».

Кроме того, новые правила предусматривают возможность подписания аттестата электронной подписью. (Фото: zaryakubani.ru)