Массовая вакцинация от коронавируса стартует на следующей неделе

С понедельника 18 января в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава Богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий <...> Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу»,— сказал президент на совещании с правительством. Чем массовая вакцинация отличается от масштабной, глава государства не пояснил.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до конца января в гражданский оборот должно поступить более 2,1 млн доз вакцины.

«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так дальше следующего года»,

— сказала Голикова.

Владимир Путин считает российскую вакцину лучшей в мире. По его словам, «никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют». При этом сам президент пока не привился.

В России на сегодняшний день выявлено более 3,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 63 тыс. летальных исходов. За последние сутки зарегистрировано почти 23 тыс. новых заразившихся и 566 смертей. (Фото: tatvestnik.rbsmi.ru)