В Роспотребнадзоре объявили о выходе России на плато по коронавирусу

В России достигнуто новое плато по заболеваемости коронавирусом. Ситуация в данный момент стабильная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

«Практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», - сообщила чиновница.

По ее словам, осенне-зимний подъем числа заражений завершился в январе, после чего было небольшое снижение показателей. В марте они падали каждую неделю на 10-13 процентов, позже началась стабилизация.

Сейчас еженедельно в стране фиксируется 41,6 случая инфицирования на 100 тысяч человек. Это достаточно невысокий показатель, добавила Попова. Фото rbk.ru