Росгвардия пригласила жителей Карелии на службу в Чечню

Жителям Карелии, находящимся в запасе, предлагают отправиться на службу по контракту в Чечню. С таким предложением к жителям республики обратилась Росгвардия.

Среди требований: возраст от 19 до 35 лет; отсутствие судимости и привлечения к уголовной ответственности; образование основное общее (9 классов); кандидаты должны быть физически развитыми. Кандидатам обещают довольствие от 42 тысяч рублей и социальные гарантии.

В приоритете будут кандидаты с водительским удостоверением категорий С, D, E. Также в приоритете специальности в области связи, артиллерии, медицины, общественного питания (повара). Граждане, уволенные по несоблюдению условий контракта, не рассматриваются.

Призыв на службу в Грозном ведется через Петрозаводск. Кандидатам нужно будет приехать в столицу Карелии для проверки документов, прохождения военно-врачебной комиссии и других мероприятий.

Информацию о службе можно узнать в Петрозаводске на улице Советская, 22, по телефону 8(8142)35-35-77 или через почту petrovma85@list.ru. (фото pnp.ru)